Американский тяжеловес Льюис: «В Россию не поеду даже за 10 миллионов долларов»

Американский тяжеловес Деррик Льюис прокомментировал возможность выступить в российских промоушенах после окончания карьеры в UFC.

«Я не думаю, что когда-либо поеду в Россию. Даже если они мне дадут 10 миллионов долларов, не думаю, что я буду там», — приводит слова Льюиса MMA.Metaratings.ru.

38-летний боец является рекордсменом UFC по числу нокаутов за карьеру (14). В рейтинге тяжеловесов лиги американец занимает десятое место.

5 ноября в турнире UFC в Сан-Паулу Льюис сразится в главном событии вечера с бразильцем Жаилтоном Алмейдой.