Деррик Льюис проведет бой с Александром Романовым 2 ноября на UFC Fight Night 246

11-й номер рейтинга UFC в тяжелом весе Деррик Льюис (28-12) проведет поединок против молдавского бойца Александра Романова (17-3), который занимает 13-ю строчку рейтинга в тяжелом весе. Поединок состоится 2 ноября на UFC Fight Night 246 в Эдмонтоне, Канада. Об этом сообщил Дана Уайт.

Льюис победил Родриго Насцименто (11-2) техническим нокаутом в третьем раунде. Поединок состоялся 11 мая на UFC on ESPN 56 в Сент-Луисе, США.

Романов проиграл Жаилтону Алмейде (21-3) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.