Деррик Льюис вошел в топ-5 бойцов с наибольшим количеством досрочных побед в UFC

Сегодня, 08:42
12-й номер рейтинга UFC в тяжелом весе Деррик Льюис (28-12) на UFC on ESPN 56 оформил 15-ю досрочную победу и таким образом вошел в рейтинг бойцов с наибольшим количеством досрочных побед. Льюис в главном бою вечера нокаутировал в третьем раунде 15-го номера рейтинга Родриго Насименто (11-2).
Бойцы с наибольшим количеством досрочных побед в UFC:
— Чарльз Оливейра (20);
— Джим Миллер (18);
— Дональд Серроне (16);
— Дастин Порье (15);
— Деррик Льюис (15);
— Мэтт Браун (15).
Турнир UFC on ESPN 56 состоялся 11 мая в «Enterprise Center» в Сент-Луисе, США.