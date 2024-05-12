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Сегодня, 08:42

Деррик Льюис вошел в топ-5 бойцов с наибольшим количеством досрочных побед в UFC

Давид Хачатрян
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12-й номер рейтинга UFC в тяжелом весе Деррик Льюис (28-12) на UFC on ESPN 56 оформил 15-ю досрочную победу и таким образом вошел в рейтинг бойцов с наибольшим количеством досрочных побед. Льюис в главном бою вечера нокаутировал в третьем раунде 15-го номера рейтинга Родриго Насименто (11-2).

Бойцы с наибольшим количеством досрочных побед в UFC:
— Чарльз Оливейра (20);

— Джим Миллер (18);

— Дональд Серроне (16);

— Дастин Порье (15);

— Деррик Льюис (15);

— Мэтт Браун (15).

Турнир UFC on ESPN 56 состоялся 11 мая в «Enterprise Center» в Сент-Луисе, США.

Деррик Льюис
UFC
ММА
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