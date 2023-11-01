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Сегодня, 21:30

Льюис: «Павлович даже не в топ-5 моих соперников по силе удара»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Американский боец UFC в тяжелом весе Деррик Льюис в интервью «СЭ» заявил, что ничего не почувствовал после ударов россиянина Сергея Павловича. Бой с Павловичем состоялся в июле 2022 года и завершился нокаутом на 55-й секунде.

— Если сравнить удар Сергея Павловича с ударом других ваших соперников, на какое место ты его поставишь?

— Я не считаю, что он находится в топ-5 самых сильных панчеров из тех, с кем я бился, — сказал Льюис «СЭ». — Рефери остановил бой слишком рано. Я еще мог вернуться, потому что мне не было больно. Он по-настоящему меня не ударил.

— Он не в топ-5?

— Нет, он не в топ-5, и он не ударил меня по-настоящему в этом бою. Я ничего не почувствовал, когда он меня ударил.

Следующий поединок Льюис проведет в ночь на 5 ноября против Жаилтона Алмейды на турнире UFC Fight Night.

Деррик Льюис. «После удара Павловича я ничего не почувствовал». Дерзкое интервью Деррика Льюиса
Деррик Льюис
Сергей Павлович
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