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Сегодня, 06:43

Дэвид Бенавидес: «Шансы Бетербиева побить Бивола становятся все меньше и меньше»

Давид Хачатрян
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Обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (28-0) надеется встретиться с победителем боя между чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0) и чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0).

«Бетербиев становится старше, и он много тренируется. Он много весит, так что, возможно, именно это и является причиной его травм. Его шансы победить Бивола становятся все меньше и меньше. Но я не хочу много говорить о том, что от меня не зависит. Я просто остаюсь в стороне и смотрю, что будет дальше. Если я сделаю свою работу в бою против [Александра] Гвоздика, то смогу встретиться с победителем этого боя», — сказал Бенавидес BoxingScene.

39-летний Бетербиев переживает серию травм, которые не прекращаются с начала этого десятилетия. С марта 2020 года было отменено пять его поединков, но стоит отметить, что не все из них — по его вине.

Бой Бетербиева и Бивола должен был состояться 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Однако из-за травмы Бетербиева (разрыв мениска) поединок был отложен на конец года.

Артур Бетербиев
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