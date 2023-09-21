Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Эдвардс проведет бой с Колби Ковингтоном

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (21-3) встретится со вторым номером рейтинга Колби Ковингтоном (17-3) на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Эдвардс защитил титул чемпиона, победив Камару Усмана (20-3) решением большинства судей (48-46, 48-46, 47-47). Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Ковингтон победил Хорхе Масвидаля (35-17) единогласным решением судей (50-44, 50-45, 49-46) в главном событии UFC 272. Турнир прошел 6 марта 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.