Дейвезон Фигередо победил Марлона Веру единогласным решением судей на UFC on ABC 7

Бразильский боец легчайшего веса Дейвезон Фигередо победил эквадорца Марлона Веру в поединке на турнире UFC on ABC 7, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Фигередо выиграл единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

На счету 36-летнего Фигередо 24 победы, 3 поражения и 1 ничья в профессиональной карьере в ММА. У 31-летнего Веры 23 победы, 10 поражений и 1 ничья.

Главным поединком турнира UFC on ABC 7 станет бой россиянина Умара Нурмагомедова и американца Кори Сэндхагена. В со-главном поединке встретятся россиянин Шара Буллет и поляк Михал Олексейчук.