Дейвисон Фигередо дебютирует в легчайшем весе 2 декабря на UFC Fight Night 233

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигередо (21-3) подерется с седьмым номером рейтинга в легчайшем весе Робом Фонтом (20-6) 2 декабря на UFC Fight Night 233, сообщило издание ESPN. Место проведения турнира пока не объявлено.

Фигередо в прошлом бою потерял титул чемпиона, проиграв Брендану Морено (21-7) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Фонт прошлый бой проиграл Кори Сэндхагену (17-4) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 5 августа на UFC on ESPN 50 в Нэшвилле, США.