Диллон Дэнис: «Я убью Махачева, он не продержится и двух раундов со мной»

30-летний американский боец Bellator Диллон Дэнис (2-0) высоко оценивает свои шансы в бою против действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (24-1).

«Я могу убить Ислама. Я думаю, что он не продержится и двух раундов со мной. 100 процентов. Сколько ты хочешь поставить? Если мы когда-нибудь будем драться, то ставлю 50 тысяч на то, что я его побью. Договорились», — сказал Дэнис блогерам из Nelk Boys.

Махачев и Чарльз Оливейра (34-9) проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.