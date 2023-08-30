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Сегодня, 14:05

Диллон Дэнис: «Я убью Махачева, он не продержится и двух раундов со мной»

Давид Хачатрян
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30-летний американский боец Bellator Диллон Дэнис (2-0) высоко оценивает свои шансы в бою против действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (24-1).

«Я могу убить Ислама. Я думаю, что он не продержится и двух раундов со мной. 100 процентов. Сколько ты хочешь поставить? Если мы когда-нибудь будем драться, то ставлю 50 тысяч на то, что я его побью. Договорились», — сказал Дэнис блогерам из Nelk Boys.

Махачев и Чарльз Оливейра (34-9) проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ислам Махачев
UFC
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