Дисквалификация Царукяна может быть завершена досрочно в сентябре

Дисквалификация бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Армана Царукяна может быть завершена досрочно в сентябре, сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

По информации источника, Царукян августе запишет соответствующее видео против буллинга, после чего отстранение должно быть отменено.

Напомним, Армана дисквалифицировали на 10 месяцев и оштрафовали на 25 тысяч долларов за то, что он напал на фаната во время выхода на поединок с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC, состоявшемся в ночь с 13 на 14 апреля в США. Как объяснил боец, болельщик показывал ему нецензурные жесты.

Царукян победил Оливейру раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).