Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:27

Дисквалификация Царукяна может быть завершена досрочно в сентябре

Telegram Дзен

Дисквалификация бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Армана Царукяна может быть завершена досрочно в сентябре, сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

По информации источника, Царукян августе запишет соответствующее видео против буллинга, после чего отстранение должно быть отменено.

Напомним, Армана дисквалифицировали на 10 месяцев и оштрафовали на 25 тысяч долларов за то, что он напал на фаната во время выхода на поединок с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC, состоявшемся в ночь с 13 на 14 апреля в США. Как объяснил боец, болельщик показывал ему нецензурные жесты.

Царукян победил Оливейру раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).

Источник: ТАСС
Арман Царукян
Чарльз Оливейра
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Оргкомитет Игр дружбы ведет консультации о новых датах проведения
Селин Дион диагностировали синдром мышечной скованности
В закрытом детском лагере Анапы незаконно проживали почти 200 человек
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
Актер из «Солнцепека» Игорь Лучихин умер в возрасте 63 лет
Глава ВОЗ допустил возникновение новой пандемии
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Куинтон Джексон: «Хабиб заблокировал меня в соцсетях»

Чимаев: «Кадыров вернул меня в спорт, когда я хотел завершить карьеру»