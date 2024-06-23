Чемпион AMC Fight Nights Бикрев заявил, что не ждал победы Алискерова над Уиттакером

Чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев поделился мнением о поединке россиянина Икрама Алискерова и австралийца Роберта Уиттакера на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Ничего не ждал от Алискерова. Сильно удивлен, почему Уиттакера списывали. Это нереально крутой атлет. Был чемпионом. Скорость, ударный и думающий. Еще и технически оснащен. Не знаю, что ждали от Алискерова. Уиттакер наголову выше, что и доказал бой», — цитирует Бикрева MMA.Metaratings.ru.

Экс-чемпион UFC Уиттакер победил нокаутом в первом раунде. Алискеров потерпел второе поражение в карьере.