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Сегодня, 20:13

Бикрев: «В тяжелом весе что-то сделать с Аспиналлом может только Джонс»

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Чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрев оценил победу британца Тома Аспиналла над американцем Кертисом Блейдсом на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия).

«Я и до боя говорил, что Аспиналл — главная угроза в тяжелом весе. Не вижу, кто составит ему конкуренцию. Аспиналл заряжен, умеет бороться, быстрый, взрывной, бьет руками и ногами. Даже Саша Волков под сомнением — сможет ли он воспользоваться длиной конечностей. Наверное, только Джонс может сделать что-то за счет нестандартности. Также было бы интересно посмотреть бой Аспиналла с Нганну», — цитирует Бикрева «РБ Спорт».

На счету 31-летнего Аспиналла 15 побед и три поражения в карьере. У 37-летнего Джонса 27 викторий и одно поражение. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Источник: «РБ Спорт»
Джон Джонс
Том Аспиналл
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