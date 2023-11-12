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Сегодня, 21:07

Дмитрий Бикрев: «Вряд ли кто-то составит конкуренцию Павловичу кроме Аспиналла»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрев прокомментировал поражение Сергея Павловича от Тома Аспиналла на UFC 295.

«Аспиналл работал ногами. Бить калфкики — грамотный план на бой. Удары неприятные, они заставили Серегу идти вперед. Показалось, что два попадания травмировали ногу. В первом размене Павлович попал и понял, что может попасть — это сыграло злую шутку. Левый боковой и правый навстречу Аспиналла был подготовлен, поэтому я бы не назвал это случайностью. Все-таки дрались два взрывных парня-тяжеловеса. Все говорили, что бой долго не продлится. Нужно отдать должное Аспиналлу, но не стоит списывать Серегу со счетом. Вряд ли кто-то кроме британца может составить ему конкуренцию. У Сергея впереди много работы. Он сделает работу над ошибками и вернется сильнее. Ничего ужасного нет», — приводит слова Бикрева «РБ Спорт».

12 ноября Павлович проиграл Аспиналлу нокаутом в поединке за звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе на турнире UFC 295 в Нью-Йорке. Бой завершился спустя 1 минуту 9 секунд после начала первого раунда.

Источник: РБ Спорт
Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
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