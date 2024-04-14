Свищев ответил на вопрос о возможном возвращении Хабиба на фоне нового боя Макгрегора

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на возвращение Конора Макгрегора в UFC. Экс-чемпион организации в двух весовых категориях проведет поединок против Майкла Чендлера в рамках полусреднего веса 29 июня на UFC 303 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

«Макгрегор известный шоумен из мира спорта. Не уверен, что он сейчас в хорошей форме. Повод ли это вернуться Хабибу? Мы знаем, что у него сейчас насыщенная жизнь. Он много внимания уделяет семье, друзьям, работе, спорту. Не знаю, есть ли у него сейчас желание вернуться. Это ему решать. Одно можно сказать точно: увидеть его на арене мечтают миллионы поклонников по всему миру. Он стал кумиром для огромного количества болельщиков. Если это произойдет, то это будет большой праздник для всех любителей спорта», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее Макгрегор критиковал UFC за то, что они не дают ему выступать.