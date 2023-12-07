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Сегодня, 09:34

Дочь Брока Леснара побила рекорд штата в толкании ядра

Давид Хачатрян
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Дочь экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Брока Леснара (5-3), Миа, побила рекорд штата Колорадо в толкании ядра с результатом 18,50 метров на турнире Mines Alumni Classic. Предыдущий школьный рекорд составлял 17,55 метров, сообщает ESPN. Первые две попытки Мии на 16-метровой дистанции вывели ее на первое место, после чего она завалила третью и четвертую попытки. В шестой попытке она побила рекорд, опередив соперниц почти на 3 метра.

«Новый рекорд штата и новый рекорд школы!!! Довольна сильным началом сезона», — прокомментировала свой успех в соцсетях Миа.

Леснар в настоящее время выступает в WWE. Он выиграл титул UFC в ноябре 2008 года, победив Рэнди Кутюра (19-11) на турнире UFC 91. Леснар затем успешно защитил свой титул несколько раз, прежде чем потерять его в октябре 2010 года в поединке против Кейна Веласкеса (14-3) на турнире UFC 121.

Брок Леснар
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