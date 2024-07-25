Доминик Круз: «Двалишвили — стилистически удобный для О'Мэлли соперник»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз (24-4) уверен, что первый номер рейтинга в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) пропустит удар от чемпиона в легчайшем весе Шона О'Мэлли (18-1).

«Я думаю, что Двалишвили нарвется на удар. Интересно, как он собирается сократить дистанцию? Именно поэтому этот бой так интересен для О'Мэлли: здесь важна дистанция, смена позиций и работа ног.

По стилю боя у нас есть невысокий спортсмен, который предпочитает борьбу. Мы знаем, что он не хочет просто стоять и драться в стойке. Это не его стиль, он чувствует себя в нем некомфортно, но бой начинается в стойке. Вот почему я считаю, что это будет хороший поединок для О'Мэлли", — сказал Круз на Anik & Florian Podcast.

Поединок между О'Мэлли и Двалишвили официально не анонсирован. Тем не менее ряд источников сообщают, что бой состоится 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.