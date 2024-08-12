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12 августа, 23:45

Дрикус Дю Плесси — Исраэль Адесанья: когда бой UFC 305 и результаты бойцов

Дю Плесси и Адесанья подерутся за чемпионский пояс UFC в среднем весе
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Дрикус Дю Плесси из ЮАР и нигериец Исраэль Адесанья проведут поединок за чемпионский пояс в среднем весе на турнире UFC 305 в воскресенье, 18 августа. Турнир состоится на стадионе RAC Arena в Перте (Австралия), начало боев основного карда — в 5:00 по московскому времени.

Дю Плесси является действующим обладателем чемпионского пояса UFC. 30-летний боец провел на профессиональном уровне 23 боя, одержав 21 победу и потерпев 2 поражения. 21 января на турнире UFC 297 он одолел Шона Стрикленда решением судей.

Адесанье 35 лет, на его счету 24 победы и 3 поражения в профессиональных единоборствах. В сентябре 2023 года Исраэль утратил чемпионский пояс, проиграв Шону Стрикленду судейским решением на турнире UFC 293.

Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
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