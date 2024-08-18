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Сегодня, 07:52

Дрикус дю Плесси задушил Исраэля Адесанью на UFC 305

Давид Хачатрян
Дрикус дю Плесси.
Фото Global Look Press
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Действующий чемпион в среднем весе Дрикус дю Плесси (22-2) провел успешную защиту титула в бою с экс-чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей (24-4), победив сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Кай Кара-Франс, Дрикус Дю&nbsp;Плесси, Исраэль Адесанья, Стив Эрцег. UFC 305: Дю Плесси победил Адесанью, Кара-Франс нокаутировал Эрцега. Онлайн-трансляция

Дю Плесси завоевал титул, победив Шона Стрикленда (29-6) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.

Адесанья идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Стрикленду 9 сентября 2023-го на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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