Дрикус дю Плесси: когда следующий бой в UFC в 2025 году

Дю Плесси будет защищать чемпионский титул в бою со Стриклендом

Южноафриканец Дрикус дю Плесси выступит на турнире UFC 312 в воскресенье, 9 февраля. Турнир пройдет на «Кудос Банк Арене» в Сиднее (Австралия), начало основного карда — в 6.00 по московскому времени.

Действующим чемпион в среднем весе будет защищать титул против американца Шона Стрикленда. В предыдущий раз бойцы встречались в январе 2024 года, тогда Дрикус победил Шона раздельным решением судей.

Дю Плесси провел в профессиональных ММА 24 боя, одержав 22 победы и потерпев два поражения. В августе 2024 года он победил Исраэля Адесанью.

В профессиональном рекорде Стрикленда 29 побед и шесть поражений. В июне 2024 года бывший чемпион UFC победил Паулу Косту.