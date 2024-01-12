Южноафриканский средневес Дрикус Дю Плесси объяснил, почему не согласится драться с Хамзатом Чимаевым в случае завоевания пояса чемпиона UFC в поединке против Шона Стриклэнда.

«Насколько я знаю, Хамзат — полусредневес», — сказал Дю Плесси в интервью MMA Junkie. — С каким средневесом он дрался? Он дрался в среднем весе, но с полусредневесом (с Камару Усманом — Прим. «СЭ»). Джеральд Меершарт? Когда это было? Был ли он вообще в рейтинге? Нет, он не был в рейтинге. Так что в этом нет абсолютно никакого смысла. UFC обещали ему титульный бой? Где в мире это происходит? И он говорит, что будет драться со Стриклендом? Нет, этого не будет. Я стану чемпионом, и ты не получишь титульный бой. Бой с Адесаньей? В этом есть смысл".

Дю Плесси и Стриклэнд сразятся на турнире UFC 297, который пройдет в ночь на 21 января в Канаде.

На счету Дю Плесси 20 побед и 2 поражения.