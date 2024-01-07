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Сегодня, 14:29

Дрикус дю Плесси: «Либо я завоюю титул UFC, либо умру, пытаясь это сделать»

Давид Хачатрян
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Претендент на титул UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси (28-5) подтвердил, что основная часть его тренировочного лагеря к бою с чемпионом Шоном Стриклендом (28-5) подошла к концу.

«Вот и все! Тяжелая часть лагеря осталась позади, приготовьтесь увидеть, как лучшая версия Stillknocks [прозвище дю Плесси] выйдет в октагон 20 января. Моим тренерам, команде и всем, кто участвовал в этом лагере, я буду вечно благодарен. Сегодня вечером мы вылетаем, чтобы сделать то, что я обещал себе, моему углу и всей Южной Африке. Я обещаю вам, что-либо привезу домой титул чемпиона UFC, либо умру, пытаясь это сделать», — написал дю Плесси в соцсетях.

Стрикленд и дю Плесси подерутся 20 января на UFC 297 в Торонто, Канада.

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