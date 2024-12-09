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Сегодня, 11:39

Президент MMA World Дроздов: «В 2025 году покажем всем, что у спорта нет границ»

Даниил Аршавский
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Президент Международной федерации ММА Виктор Дроздов объяснил, почему была создана организация и высказался о будущем ЧМ по смешанным единоборствам в России.

«Нас перестали приглашать на международные турниры, а через два года предложили выступить, но без флага и гимна. Со мной связался лично президент IMMAF Керрит Браун, но я ответил на его предложение категоричным отказом. У нас есть родина, у нас есть Россия. Впоследствии мы учредили свою международную федерацию и устроили чемпионат мира с участием множества иностранных атлетов. Думаю, следующее мероприятие будет ещё более масштабным, громким, а выступят на нём представители ещё большего числа государств. В следующем году покажем всем, что у спорта нет границ. Только дружба, понимание, уважение», — цитирует Дроздова RT на русском.

22-24 ноября в Ханты-Мансийске прошел первый чемпионат мира под эгидой новой международной федерации. По словам главы организации, следующий турнир тоже может состояться в России и в нем планируют принять участие американские бойцы.

Источник: RT на русском
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