Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:44

Дудакова извинилась за то, что ударила тренера в турнире UFC

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский боец Виктория Дудакова принесла извинения своему тренеру Гасанали Гасаналиеву за то, что ударила его после поражения в турнире UFC Fight Night 249.

В турнире в Лас-Вегасе россиянка проиграла нокаутом американке Фатиме Клайн. После боя она угодила в скандал, дав пощечину тренеру, которого она упрекнула в безразличии в октагоне. Эпизод попал в трансляцию.

«Эмоции немного улеглись... В первую очередь хотелось бы извиниться перед моим мужем и тренером. Мне было обидно, что в такой тяжелый момент он отвернулся от меня и не захотел заходить в клетку. Это не оправдание, и я не ищу себе оправдания. Я поступила неправильно, не смогла совладать со своими эмоциями. Подала плохой пример для спортсменов и подрастающего поколения. Также хочу попросить прощения у фанатов спорта. Спасибо всем, кто остается со мной в таком трудном положении», — написала Дудакова в соцсетях.

На счету 25-летней Дудаковой 8 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах.

«Тебе по фигу было!» Боец UFC Дудакова ударила тренера после поражения

1
Виктория Дудакова
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Маск назвал сломанной организацией подавшую на него в суд комиссию в США
Bloomberg сообщило о планах ЕС отказаться от российского СПГ и алюминия
Группировка войск «Восток» сорвала действия двух инженерных групп ВСУ в ДНР
В Москве застрелили чемпиона России по гиревому спорту Фещенко
Итальянская ошибка Ротенберга? Почему СКА попрощался с Деанджело, ради которого урезали зарплату капитану
Российская самбистка и дзюдоистка Баранова умерла в возрасте 33 лет
Сегодня
Вчера
Неделя