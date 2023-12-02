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Сегодня, 20:35

Дудакова объяснила, почему собирается выступить на турнире UFC в Саудовской Аравии

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Боец женского минимального веса UFC россиянка Виктория Дудакова объяснила «СЭ», почему хочет выступить на мартовском турнире UFC в Саудовской Аравии, а не на номерном турнире UFC 299.

«Почему хотим выступить в Эр-Рияде? Потому что это удобная дата, — сказала Дудакова «СЭ». — Мы рассматриваем дату перед постом (Рамадан), потому что Гасанали (главный тренер Дудаковой. — Прим. «СЭ») будет держать пост, и он не сможет никуда поехать. Соответственно не сможет нормально тренировать меня, то есть утром вечером это будет нереально. Поэтому бой рассматриваем перед постом. Желательно март, чтобы была полная подготовка, чтобы мы никуда не гнались, не спешили, чтобы мы спокойно восстановились и начали лагерь. Конечно, были две даты: либо 2 марта, либо — 9.

9 марта номерной турнир, туда тяжело попасть из-за того, что уже сейчас нужно бронировать места, потому что там уже есть бои, которые уже назначены, а в Эр-Рияде пока нет. Сейчас уже нужно думать, нужно определяться, а мы пока к этому не готовы. К тому же не хочется ехать далеко, потому что 9 марта турнир, скорее всего, пройдет в Америке, в Лас-Вегасе, хотя пока нет точного места. Но все равно это и достаточно затратно ехать, и плюс после того, как это уже 3 бой подряд, тяжело уезжать надолго и так далеко от дома, поэтому, конечно, хотелось бы провести лагерь в Кисловодске и потом уже на акклиматизацию поехать в Эр-Рияд. Уже так, поэтому рассматриваем только Эр-Рияд».

На счету Дудаковой в ММА 8 побед и 0 поражений. В последнем поединке в октябре на турнире UFC 294 в Абу-Даби россиянка судейским решением победила американку Джин Ю Фрей.

Турнир UFC в Саудовской Аравии пройдет 2 марта в Эр-Рияде.

Виктория Дудакова
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