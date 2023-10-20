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Сегодня, 11:25

Дудакова полностью разделась на взвешивании перед боем на UFC 294

Сергей Разин
корреспондент
Виктория Дудакова.
Виктория Дудакова.
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Российский боец Виктория Дудакова разделась догола при взвешивании перед поединком на UFC 294.

24-летней спортсменке пришлось полностью раздеться, чтобы уложиться в весовую категорию. Процедура взвешивания прошла за ширмой. Несмотря на это, Дудакова не уложилась в необходимый вес, она будет оштрафована на 20 процентов от гонорара за бой.

Виктория Дудакова.
Виктория Дудакова. Виктория Дудакова покоряет UFC: история российского бойца

Дудакова 21 октября проведет поединок в турнире UFC 294 в Абу-Даби против американки Джин Ю Фрей. Их бой предварительного карда начнется примерно в 17.30 по московскому времени.

Виктория Дудакова
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