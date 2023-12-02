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Сегодня, 21:20

Дудакова раскрыла план на бой против чемпионки UFC Жанг

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Непобежденная Виктория Дудакова (8-0) в интервью «СЭ» раскрыла план на гипотетический бой против чемпионки UFC в женском минимальном весе китаянки Вейли Жанг.

«Скорее всего, делали бы акцент на борьбу. На борьбу с двух ног. Понятное дело, что она сандоистка, она с одной ноги будет очень хорошо стоять. Мы бы взяли такой аспект, что мы бы наоборот — больше возились бы, больше корпусной борьбы. Больше физически корпуса, чтобы она затекла, и, скорее всего, было бы больше борьбы, чем стойки. Хотя она в ударке тоже много пропускает. Потому что она не шагает когда бьет, и потом не смещается. Но зачем рисковать, когда, скорее всего, это была бы борьба?» — cказала Дудакова в интервью «СЭ».

В последнем поединке, который состоялся 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби, россиянка судейским решением победила американку Джин Ю Фрей.

Виктория Дудакова
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