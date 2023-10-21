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Сегодня, 20:14

Дудакова рассказала, как скрыла болезнь от врачей UFC: «Меня бы не выпустили на бой»

Алина Савинова
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Россиянка Виктория Дудакова рассказала, как потеряла сознание в лифте после весогонки на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

«Я потеряла сознание в лифте. Обычно у меня нет проблем с весогонкой, но в этот раз, вроде бы, бегала прекрасно, надела на себя меньше одежды, все было хорошо. Когда начала подниматься в свой номер, меня повели, я встала в лифте и потеряла сознание. Пришла в себя только тогда, когда мы доехали до восьмого этажа», — сказала Дудакова в видео на YouTube-канале «Ушатайка».

Также спортсменка призналась, что скрыла болезнь от врачей UFC.

«У меня был стафилококк, было воспаление в таких местах, которые не принято называть, весь последний месяц. Вчера мои менеджеры ругались с врачами UFC, потому что они говорили, что если бы знали раньше о моей болезни, меня бы не выпустили на бой. Мы не хотели пить антибиотики и не хотели никому говорить, что есть такая проблема», — добавила она.

21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби 24-летняя Дудакова победила 38-летнюю американку Джин Ю Фрей единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Для россиянки это вторая победа в UFC.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=owyRAWFFXso
Виктория Дудакова
ММА
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