3 ноября, 19:35

Дулгаряна уволили из UFC из-за подозрительных ставок на свое поражение

Анастасия Пилипенко

Американский боец Айзек Дулгарян был уволен из UFC после поражения в бою с кубинцем Ядиерой Дель Валлеб, сообщает Yahoo.

Перед боем поступили крупные ставки на поражение Дулгаряна в первом раунде, что вызвало подозрения.

Поединок в полулегком весе прошел в ночь с 1 на 2 ноября в Лас-Вегасе. В первом раунде Дель Валле одержал победу удушающим приемом.

29-летний Айзек одержал 7 побед и потерпел 2 поражения в ММА.

1

  • zg

    Ну хз,у америкосов без железных доказательств никого не "уволят" ибо засудят.

    03.11.2025

    Айзек Дулгарян
