Дулгаряна уволили из UFC из-за подозрительных ставок на свое поражение

3 ноября, 19:35
Американский боец Айзек Дулгарян был уволен из UFC после поражения в бою с кубинцем Ядиерой Дель Валлеб, сообщает Yahoo.
Перед боем поступили крупные ставки на поражение Дулгаряна в первом раунде, что вызвало подозрения.
Поединок в полулегком весе прошел в ночь с 1 на 2 ноября в Лас-Вегасе. В первом раунде Дель Валле одержал победу удушающим приемом.
29-летний Айзек одержал 7 побед и потерпел 2 поражения в ММА.
zg
Ну хз,у америкосов без железных доказательств никого не "уволят" ибо засудят.
03.11.2025