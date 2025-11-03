Дулгаряна уволили из UFC из-за подозрительных ставок на свое поражение

Американский боец Айзек Дулгарян был уволен из UFC после поражения в бою с кубинцем Ядиерой Дель Валлеб, сообщает Yahoo.

Перед боем поступили крупные ставки на поражение Дулгаряна в первом раунде, что вызвало подозрения.

Поединок в полулегком весе прошел в ночь с 1 на 2 ноября в Лас-Вегасе. В первом раунде Дель Валле одержал победу удушающим приемом.

29-летний Айзек одержал 7 побед и потерпел 2 поражения в ММА.