Двалишвили: «Нанести Умару первое поражение — серьезное достижение»

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили рассказал о важности победы над россиянином Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC 311.

«Умар — сложный соперник и хороший боец. Он происходит из семьи Хабиба Нурмагомедова, который завершил карьеру непобежденным. У Умара есть еще один брат, который тоже не знает поражений. Нанести Умару первое поражение — серьезное достижение. У меня уже были хорошие победы в UFC, но в своем дивизионе я не побеждал только Умара», — цитирует Двалишвили пресс-служба UFC.

Турнир UFC 311 пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на 19 января. Бой Нурмагомедова с Двалишвили станет соглавным событием вечера.

28-летний Нурмагомедов в ММА провел 18 боев, все завершились победами. В последний раз Умар выходил в октагон в августе 2024 года в рамках UFC on ABC 7. Тогда российский боец победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей.

33-летний Двалишвили в профессиональной карьере провел 22 поединка, в которых одержал 18 побед и потерпел четыре поражения. Последний бой Мераб провел 15 сентября 2024-го на турнире UFC 306. Тогда грузин одержал победу над американцем Шоном О'Мэлли единогласным решением судей.