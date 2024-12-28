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Сегодня, 20:22

Двалишвили назвал цель на бой с Умаром Нурмагомедовым

Камила Абдурахманова
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Чемпион UFC Мераб Двалишвили рассказал о тактике на поединок против россиянина Умара Нурмагомедова.

«Меня радует, что теперь меня уважают в мире ММА. Болельщики поздравляют меня, люди из разных залов желают удачи. Это классно. Уважение от настоящих бойцов, от коллег — это особенное чувство.

18 января я встречусь с Умаром. Придется нелегко, но я буду пытаться победить досрочно. Мне будет очень приятно отнять у соперника его ноль в графе поражений. Хочу, чтобы там была единица. Хотя я не хочу победить дисквалификацией или чем-то вроде того», — приводит слова Двалишвили пресс-служба UFC.

19 января в Лос-Анджелесе (США) пройдет турнир UFC 311, в рамках которого состоится поединок между Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили. Бой определит чемпиона в легчайшем весе.

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
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