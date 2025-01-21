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Сегодня, 03:03

Двалишвили обманул атлетическую комиссию перед боем на UFC 311 с Умаром Нурмагомедовым

Сергей Разин
корреспондент
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Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили рассказал, как обманул атлетическую комиссию штата Калифорния перед боем UFC 311 с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«В Калифорнии очень строгая комиссия. Они проверяли буквально все мое тело в четверг. Я был в брюках, и парень из комиссии попросил показать ему ногу. Я приподнял свою левую штанину, а он продолжал что-то говорить. Затем он попросил показать ему вторую ногу, и я вновь показал ему левую ногу», — сказал Двалишвили в подкасте Ариэля Хельвани.

В соглавном событии вечера турнира UFC 311 в поединке за звание чемпиона лиги в легчайшем весе Мераб Двалишвили одержал победу над Умаром Нурмагомедовым единогласным решением судей.

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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