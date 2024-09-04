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Сегодня, 10:25

Двалишвили ответил на критику Даны Уайта: «Я ни о чем не жалею»

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) рассказал, что не расстроился, узнав, что глава лиги Дана Уайт назвал его «тупым» за то, что тот опубликовал фото пореза в преддверии боя с чемпионом в легчайшем весе Шоном О’Мэлли (17-1).

«Я никогда не жалею о своих поступках, — сказал Двалишвили в интервью для MMA Junkie. — Я делюсь этим, потому что я всегда все выкладываю в своих соцсетях. Ничего страшного, ведь у меня было больше трех недель, чтобы залечить порез. Я знаю, что он заживет за пять дней и никак не повлияет на мои тренировки и спарринги. Как видите, я здоров. Все хорошо.

Я, конечно, не хотел расстраивать Дану Уайта и UFC или делать что-то подобное. Но я был очень спокоен и расслаблен, потому что ничего страшного не произошло. Я ни о чем не жалею. Это моя жизнь».

О’Мэлли и Двалишвили подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.

Дана Уайт
Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
UFC
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