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Сегодня, 08:32

Двалишвили победил Умара Нурмагомедова на UFC 311

Игнат Заздравин
Корреспондент
Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Американо-грузинский боец Мераб Двалишвили одержал победу над россиянином Умаром Нурмагомедовым в соглавном поединке турнира UFC 311 в Инглвуде (США).

Двалишвили победил единогласным решением судей.

34-летний Двалишвили защитил пояс UFC в легчайшем весе. Он одержал 19-ю победу в карьере при 4 поражениях.

Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере после 18 побед (в UFC теперь 6-1).

В главном поединке UFC 311 за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1).

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

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UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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