Двалишвили рассказал, что грабители украли у него бумажник и пытались угнать автомобиль

Второй номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (16-4) заявил, что ночью двое грабителей бродили по его району и проверяли, закрыты ли двери машин.

«Ваш дом должен быть безопасным местом. Вчера вечером я не запер дверь своей машины, и какие-то неудачники проверяли двери машин в моем районе. Они украли мой бумажник. Они вернулись, чтобы попытаться угнать машину, но мой сосед накричал на них, и они убежали, как трусы! Люди из Вегаса... если вы узнаете кого-нибудь на этих фотографиях/видео, дайте мне знать. Я пойду к ним домой и разберусь с ними», — написал Двалишвили в соцсетях.

Генри Сехудо (16-3) и Двалишвили подерутся 17 февраля 2024-го на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.