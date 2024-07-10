Двалишвили: «Я хочу набить морду О'Мэлли, и я не буду с ним бороться»

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) заявил, что не собирается подключать борьбу в бою с чемпионом в легчайшем весе Шоном О'Мэлли (17-1). Об этом Двалишвили сказал на шоу Майкла Биспинга (30-9) и Энтони Смита (38-20).

Биспинг: «Что произойдет, когда ты и Шон будете драться?»

Двалишвили: «Я покажу всем свою стойку. Да, у меня есть борьба, но сейчас я хочу доказать, что могу драться в стойке. И я хочу набить ему морду, потому что он думает, что я собираюсь с ним бороться. Нет, я буду драться в стойке».

Смит: «Я тебе не верю».

Биспинг: «Мераб, все это полная брехня!»

Двалишвили победил Генри Сехудо (16-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

О'Мэлли победил Марлона Веру (23-9) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44). Бой прошел 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.