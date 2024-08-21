Двалишвили сделал заявление после получения рассечения на тренировке

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) заявил, что не будет сниматься с боя с чемпионом в легчайшем весе Шоном О’Мэлли (17-1) из-за рассечения, полученного на тренировке.

«Я хочу сказать всем, что все хорошо. Сегодня у меня третья тренировка. Сегодня я немного поранился, но это часть тренировки. Это не страшно. Я здесь со своей командой, и мы тренируемся каждый день. Как я уже сказал, сегодня у меня третья тренировка. И вот я здесь, я иду вперед. Я здесь со своей командой. Поехали, ребята. Я здесь, в спортзале, 24/7, и я работаю. Думаете, этот маленький порез меня остановит?

Всем, кто меня поддерживает, большое спасибо. Я люблю вас, ребята, и мы идем вперед. Поехали!» — сказал Двалишвили на видео, опубликованном в соцсетях.

О’Мэлли и Двалишвили подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.