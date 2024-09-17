Двалишвили вошел в рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (18-4) впервые вошел в рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, заняв седьмую строчку и обойдя таких бойцов, как Том Аспиналл (15-3) и Леон Эдвардс (22-4).

При этом чемпион в полусреднем весе Белал Мухаммад (24-3) поднялся на одну строчку вверх — на пятую.

Двалишвили победил Шона О'Мэлли (18-2) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.