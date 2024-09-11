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Сегодня, 13:07

Двалишвили: «Не удивляйтесь, если я нокаутирую О'Мэлли»

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) заявил, что он хочет досрочно победить чемпиона в легчайшем весе Шона О'Мэлли (18-1).

«Я буду очень гордиться [если стану чемпионом UFC], потому что мне ничего не дается в руки, — сказал Двалишвили MMA Fighting. — Мне пришлось работать ради всего, что я получил, и я буду очень горд. Я уже горжусь собой, и я знаю, и все настоящие фанаты ММА знают. Я здесь и сражаюсь изо всех сил.

Это тяжелое испытание для меня. Шон О'Мэлли — хороший боец, и именно поэтому я всегда хотел с ним сразиться. Прежде всего я хочу выиграть этот бой и хочу быть на высоте. Я не хочу думать слишком много и не хочу быть самоуверенным. Сначала я должен выиграть этот бой, а потом мы сможем поговорить. Одно могу сказать точно: я упорно работаю, я очень голоден и собираюсь удивить многих людей. Я жажду нокаута. Не удивляйтесь, если я его нокаутирую".

О'Мэлли и Двалишвили подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.

Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
UFC

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