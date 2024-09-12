Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:00

Двалишвили: «Я могу дать пощечину тренеру О'Мэлли, и никто меня не депортирует»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Первый номер рейтинга в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) заявил, что теперь он гражданин США и никто не депортирует его из страны за нападение на другого человека.

«После 2020 года многое изменилось. Я стал получать больше боев в UFC и зарабатывать хорошие деньги. Я стал полноценным бойцом, переехал в Лас-Вегас, и все наладилось. Я оформил иммиграционные документы и могу летать в свою страну или в любую другую. Теперь я гражданин, и теперь я могу дать пощечину тренеру Шона О'Мэлли и никто не депортирует меня из США», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

Шон О'Мэлли (17-1) и Двалишвили подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.

Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
UFC

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер в адрес Соболева
Камала Харрис и Дональд Трамп проведут дебаты
Умер журналист Николай Сванидзе
Лучший игрок Семака не успевает восстановиться. Что происходит в ЦСКА и «Зените» накануне их матча
В Сумской области Украины заявили о критической ситуации со светом после взрывов
Сикорский в беседе с пранкерами заявил о нежелании ЕС видеть беженцев c Украины
Популярное видео
Победы «Салавата» и проблемы судей: день с Алексеем Шевченко
У Ильи Сорокина неприятности со здоровьем
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя