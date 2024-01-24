Кайла Харрисон подписала контракт с UFC и подерется с Холли Холм на UFC 300

Двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по дзюдо, экс-чемпионка PFL Кайла Харрисон (16-1) подписала контракт с UFC и дебютирует в лиге в бою против экс-чемпионки UFC Холли Холм (15-6) 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Харрисон потерпела единственное поражение в 2022 году от Лариссы Пачеко (23-4) в финале Гран-при PFL, проиграв единогласным решением судей.

Холм в прошлом бою дралась с Майрой Буэно Сильвой (10-3). Поединок состоялся 15 июля 2023-го на UFC on ESPN 49 и был признан несостоявшимся.