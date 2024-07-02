Дядя Хабиба Нурмагомедова — о задолженности бывшего чемпиона UFC: «Сейчас пишут что попало»

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя экс-бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал информацию о задолженности племянника.

Ранее появилась информация, что налоговая арестовала счета спорстмена из-за долга в 297 миллионов рублей.

«Не лез в кошелек Хабиба и его финансовые дела. Многие же не знают о делах своего племянника. Вот и я так же. Не знаю, кто говорит про арест счетов Хабиба, но, думаю, эта информация неверная. Сейчас пишут что попало», — цитирует Sport24 Нурмагомедова-старшего.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гейджи. Он не потерпел ни одного поражения, одержав 29 побед в ММА.