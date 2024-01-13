Дядя Хабиба опроверг возможное возвращение племянника в спорт

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении племянника в спорт.

«Тренер Хавьер Мендес заявил, что Хабиб тренируется с ним, чтобы подготовиться к бою с Леоном Эдвардсом? Нет, он тренируется для себя. Поддерживать форму это святое дело», — сказал Нурмагомедов «СЭ».

13 января издание Daily Mail, ссылаясь на слова бывшего американского бойца смешанных единоборств Чейла Соннена о своем тренере Хавьере Мендесе, сообщило, что Хабиб Нурмагомедов может вернуться в спорт ради боя с Леоном Эдвардсом за титул в полусреднем весе на турнире UFC 300.

Планировалось, что британец проведет свою третью защиту титула в полусреднем весе против Белала Мухаммада на турнире в Лас?Вегасе в апреле.