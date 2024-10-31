Дю Плесси хочет драться с Чимаевым вместо реванша со Стриклендом

Чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси заявил, что хотел бы в следующем бою встретиться с россиянином Хамзатом Чимаевым вместо реванша с Шоном Стриклендом.

Дю Плесси выиграл титул в январе, одержав победу над Стриклендом раздельным решением судей. Позже южноафриканец провел защиту пояса против Исраэля Адесаньи.

Ранее глава UFC Дана Уайт сказал, что следующая защита Дю Плесси будет матчем-реваншем против Стрикленда.

«Было много разговоров о том, чтобы я дрался со Стриклендом. Но была очень веская причина, по которой не были подписаны контракты, я говорю это как свое мнение. Я согласился, что буду драться с ним, это тот бой, которого хотят фанаты. Но если вы спросите, чего я хочу — я хочу драться с лучшим парнем. И это на 100 процентов Хамзат [Чимаев]. Готов отправиться в любую точку мира для этого поединка», — цитирует Дю Плесси ESPN.

Также представитель ЮАР оценил свои шансы на победу в бою с Чимаевым.

«Знаете, когда дело касается силы — у меня нет сомнений [в том, что я сильнее]. Хамзат сильный парень, но я не думаю — нет, я точно знаю, — что он никогда не чувствовал такой мощи. Что касается борьбы, то, очевидно, это его сильная сторона. И я бы приветствовал это, если бы мне пришлось с ним сразиться. Давайте сравним наши сильные стороны и посмотрим, кто выдержит», — добавил Дю Плесси.

На счету 30-летнего Чимаева 14 побед и ни одного поражения в ММА. Последний бой россиянин провел на турнире UFC 308 27 октября, где одержал победу на Робертом Уиттакером.

Статистика его ровесника Дю Плесси — 22 победы и 2 поражения.