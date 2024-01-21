Дю Плесси ответил Чимаеву: «Он ведь хотел подраться с Джонсом. Кто-то вообще воспринимает его всерьез?»

Новый чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси (21-2) высмеял Хамзата Чимаева (13-0), заявив, что не воспринимает его всерьез.

«Чимаев хочет подраться со мной на UFC 300? Он говорил, что вообще хочет подраться с Джоном Джонсом. Кто-то вообще воспринимает этого парня всерьез?» — сказал южноафриканец на пресс-конференции UFC.

Ранее Чимаев написал в соцсети X, что хочет подраться с дю Плесси на UFC 300.

Дю Плесси победил Шона Стрикленда (28-6) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.