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Сегодня, 07:20

Дю Плесси: «Победа над Адесаньей приблизит меня к статусу величайшего»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси (21–2) считает, что он больше хочет сохранить титул чемпиона, чем экс-чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) – вернуть его.

«Откровенно говоря, я не могу сказать, что у Адесаньи больше нет огня. Мне кажется, что он есть, но его не хватает. Возможно, именно поэтому я не замечаю его огонь – это происходит из-за моего собственного пыла. Пламя, горящее внутри меня, просто заглушает его. Возможно, это потому, что я никогда раньше не был так голоден.

Я должен пойти туда и сделать то, что собирался сделать. И, наконец, выиграть этот бой и стать на шаг ближе к тому, чтобы стать величайшим бойцом всех времен», – сказал дю Плесси New York Post Sports.

Дю Плесси и Адесанья подерутся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
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