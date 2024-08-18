Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:40

Дю Плесси: «Уиттакер больше других заслуживает бой за титул»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси (22-2) считает, что третий номер рейтинга в среднем весе Роберт Уиттакер (26-7), а не первый номер рейтинга в среднем весе Шон Стрикленд (29-6) заслуживает бой за титул.

«Кто больше других достоин драться за титул? Роберт Уиттакер, — сказал южноафриканец на пресс-конференции UFC. — Роберт победил [Пауло] Косту более зрелищно, чем это сделал Стрикленд. Затем Уиттакер соглашается на бой с Хамзатом [Чимаевым], а после выходит драться на коротком уведомлении против бойца вне рейтинга, который при этом является очень серьезным соперником. Я говорю про Икрама [Алискерова]. Он реально хорош. Но все думают, что Уиттакер дрался с новичком. Что он за это получает? Ничего. И в конце концов Уиттакер вновь соглашается драться с Хамзатом. Если он победит, то как ему не дать бой за титул?»

Дю Плесси победил Исраэля Адесанью (24-4) сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Уиттакер и Хамзат Чимаев (13-0) подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

Дрикус Дю Плесси
Роберт Уиттакер
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Радикалы стерли граффити с итальянской волейболисткой после Олимпиады-2024
Паралимпиада-2024: даты проведения и виды спорта, число медалей и участие России
ВС РФ поразили «Ланцетом» БТР ВСУ в приграничье Курской области
Адесанья проиграл и высказался о конце карьеры. Что произошло после турнира UFC 305
Юрист предостерег от общения с мошенниками даже из любопытства
WSJ узнала об отказе США делиться с Украиной разведданными о целях в России
Популярное видео
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анкалаев: «Перейра — самый трусливый боец в UFC»