Дю Плесси: «Уиттакер больше других заслуживает бой за титул»

Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси (22-2) считает, что третий номер рейтинга в среднем весе Роберт Уиттакер (26-7), а не первый номер рейтинга в среднем весе Шон Стрикленд (29-6) заслуживает бой за титул.

«Кто больше других достоин драться за титул? Роберт Уиттакер, — сказал южноафриканец на пресс-конференции UFC. — Роберт победил [Пауло] Косту более зрелищно, чем это сделал Стрикленд. Затем Уиттакер соглашается на бой с Хамзатом [Чимаевым], а после выходит драться на коротком уведомлении против бойца вне рейтинга, который при этом является очень серьезным соперником. Я говорю про Икрама [Алискерова]. Он реально хорош. Но все думают, что Уиттакер дрался с новичком. Что он за это получает? Ничего. И в конце концов Уиттакер вновь соглашается драться с Хамзатом. Если он победит, то как ему не дать бой за титул?»

Дю Плесси победил Исраэля Адесанью (24-4) сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Уиттакер и Хамзат Чимаев (13-0) подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.