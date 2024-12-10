Дю Плесси заявил, что предпочел бы бой с Чимаевым вместо Стрикленда

Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси прокомментировал решение промоушена дать ему в соперники для защиты титула Шона Стрикленда.

Поединок состоится 9 февраля 2025 года в рамках турнира UFC 312, который пройдет в Сиднее. Дю Плесси заявил, что хотел бы провести бой против россиянина Хамзата Чимаева вместо американца.

«Внесу ясность: я бы предпочел драться с Хамзатом, но наш реванш [со Стриклендом] — это тот поединок, который ждут больше всего после боя Чимаева с [Робертом] Уитакером. Я не протестую против такого решения UFC. Как я и сказал — буду драться с тем, кого фанаты считают наиболее достойным. Ему обещали бой, так что это будет Стрикленд», — написал боец на своей странице в соцсетях.

Дю Плесси уже дрался против Стрикленда на турнире UFC 297 в январе 2024 года, одержав победу раздельным решением судей после 5 раундов. На счету 30-летнего южноафриканца 22 победы и 2 поражения в ММА.