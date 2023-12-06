Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:16

Джамал Хилл выбил зуб своему брату во время ссоры

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Согласно полицейскому отчету, полученному MMAFighting, между бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Джамалом Хиллом (12-1) и его братом Джеймсом возник спор из-за договоренности Хилла с женой брата об уборке его пустующего дома за 300 долларов.

Этот спор перерос в большее — Джеймс обвинил Джамала в том, что тот не написал своей дочери на День благодарения, «проявил неуважение к женщинам и бросил собственную дочь». После этого Джамал якобы снял футболку и ударил брата.

Противостояние продолжилось, когда Джеймс поднялся на ноги, а его жена попыталась встать между братьями. Тогда Джамал обошел жену Джеймса и еще раз ударил брата по лицу, от чего тот упал и потерял сознание. Во время ссоры Джеймсу выбили зуб, а его лицо «сильно опухло».

По словам неизвестного свидетеля, дети Джамала находились в комнате, когда произошел инцидент, но боец не трогал жену своего брата, когда наносил второй удар.

Накануне Хилл сообщил, что не может раскрыть деталей инцидента, из-за которого он был арестован. Тем не менее он подчеркнул, что не считает себя виновной стороной.

0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Ига Свентек повторила достижение Серены Уильямс спустя 10 лет
Загитова заявила, что будет работать тренером в своей школе фигурного катания
Байден назвал абсолютным сумасшествием прекращение поддержки Украины
В Берлине признали проблемы с задержками поставок оружия Киеву
Конгрессмен признал участие США в госперевороте на Украине в 2014 году
Посол Израиля назвал возможным режим прекращения огня с ХАМАС
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Чимаев: «Через две недели у меня назначена операция»