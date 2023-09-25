Джаред Каннонье подерется с Романом Долидзе 2 декабря на UFC Fight Night 233

Четвертый номер рейтинга UFC в среднем дивизионе Джаред Каннонье (17-6) проведет следующий поединок против седьмого номера рейтинга грузина Романа Долидзе (12-2) 2 декабря на UFC Fight Night 233, сообщило издание MMA Junkie.

Место проведения турнира пока не объявлено.

Каннонье в прошлом бою победил Марвина Веттори (19-7) единогласным решением судей (49-45, 49-45, 48-46). Поединок состоялся 17 июня на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.

Долидзе в прошлом бою проиграл Веттори единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27) на UFC 286. Турнир состоялся 18 марта в Лондоне, Великобритания.