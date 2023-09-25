Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:10

Джаред Каннонье подерется с Романом Долидзе 2 декабря на UFC Fight Night 233

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Четвертый номер рейтинга UFC в среднем дивизионе Джаред Каннонье (17-6) проведет следующий поединок против седьмого номера рейтинга грузина Романа Долидзе (12-2) 2 декабря на UFC Fight Night 233, сообщило издание MMA Junkie.

Место проведения турнира пока не объявлено.

Каннонье в прошлом бою победил Марвина Веттори (19-7) единогласным решением судей (49-45, 49-45, 48-46). Поединок состоялся 17 июня на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.

Долидзе в прошлом бою проиграл Веттори единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27) на UFC 286. Турнир состоялся 18 марта в Лондоне, Великобритания.

0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Кризис «Трактора» разрастается? В команде полно мастеров, но она продолжает проигрывать
Фигурист Роман Костомаров рассказал, как началась его болезнь
Умер экономист Евгений Ясин
Пенсии неработающим пенсионерам в 2024 году могут проиндексировать на 7,5%
На Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Одессе после взрыва
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тагир Уланбеков подерется с Коди Дерденом 16 декабря на UFC 296

Боец UFC Богдан Гуськов: «Хорошо поддерживают из Узбекистана. В России за поражения гнобят»