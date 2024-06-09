Джаред Каннонир.

Начался бой между Каннониром и Имавовым на UFC Fight Night 242

Начался поединок в среднем весе между американцем Джаредом Каннониром и французским бойцом российского происхождения Нассурдином Имавовым в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 242. Вечер ММА проходит на арене KFC Yum! Center в Луисвилле, штат Кентукки (США).

Следить за главным боем вечера ММА можно на телеканале «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также турнир можно смотреть на официальном онлайн-сервисе UFC Fight Pass по платной подписке.

Каннонир в ММА провел 23 боя, в которых одержал 17 побед и потерпел шесть поражений.

На счету Имавова — 18 поединков, 13 побед и четыре проигрыша.

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